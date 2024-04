Bayern beim Lieblingsgegner: Starke Bilanz bei Arsenal

Geht es rein nach der Statistik, trifft der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Arsenal auf seinen Lieblingsgegner. Die jüngsten drei Duelle mit den Gunners gewannen die Münchner jeweils mit 5:1, in allen drei K.o.-Spielen im Emirates Stadium sind sie unbesiegt, und gegen kein anderes Team kam der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse so häufig weiter (viermal).

"Wir sollten aber nicht in die Vergangenheit blicken, wo wir sie oft rausgekegelt haben", sagte der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. In den "Topspielen" gegen die Gunners mit dem zweiten Duell in München am 17. April werde sich zeigen, "ob wir qualitativ in der Lage sind, gegen einen solchen Gegner zu bestehen. Wir müssen unsere beste Form bringen."

Kane ist ein Arsenal-Spezialist

Vor dem ersten Vergleich gibt es aber noch einige weitere Statistiken, die Mut machen. Die Bayern gewannen ihre jüngsten drei Gastspiele in London bei Arsenal, Tottenham und Chelsea mit insgesamt 15:3 Toren. Toptorjäger Harry Kane ist ein echter Arsenal-Spezialist: Der 30-Jährige, der als Achtjähriger eine Saison in der Gunners-Akademie kickte, traf 14-mal gegen den Rivalen seines früheren Klubs Tottenham Hotspur.