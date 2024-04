FC Bayern: Eberls Antwort auf "die Frage, die ganz Deutschland bewegt"

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

„Die Frage, die ganz Deutschland bewegt“

Nagelsmann hatte bereits von Juli 2021 bis Ende März 2023 an der Säbener Straße gewirkt, ehe er durch Tuchel ersetzt wurde.

Die Entscheidung wird bis heute - auch in Bayern-Kreisen - sehr kontrovers bewertet. Auf DAZN -Nachfrage, ob es im Falle einer möglichen Nagelsmann-Rückkehr nach München zunächst eine umfassende und versöhnende Aussprache geben müsse, entgegnete Eberl: „Ich hatte keinen Streit mit Julian. Deswegen hat es keiner Krisengespräche bedurft.“

Und an Moderatorin Wontorra direkt gewandt, fügte der Bayern-Funktionär an: „Laura, sieh‘ es mir nach, wenn ich jetzt irgendeine Antwort gebe … Wir haben sehr viele Gespräche geführt, Christoph (Bayern-Sportdirektor Freund; Anm. d. Red.) und ich. Das war sehr spannend, weil wir tolle Menschen kennengelernt haben. Jetzt geht‘s in der finalen Phase darum, eine Entscheidung zu treffen.“