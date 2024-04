BVB vs. Atletico: Champions League live im TV, Stream und Ticker

Borussia Dortmund will am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid (21.00 Uhr im LIVETICKER) den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

So können Sie BVB vs. Atletico live im TV und Stream verfolgen:

Am Spielfeldrand schubste sich Sebastian Kehl Nase an Nase mit dem gefürchteten Atletico-Trainer Diego Simeone herum - ein Zeichen: „Es ist noch nicht vorbei!“ Sechs Tage danach wird der Signal-Iduna-Park unter Feuer stehen, die größte Stehtribüne der Welt macht Atletico für den BVB-Traum vom ersten Halbfinale seit 2013 die Hölle heiß. „Die Fans sind eine Riesenchance für uns, über unsere Leistungsgrenze zu gehen“, sagte Julian Brandt.

Haller fällt verletzt aus, Sancho zurück

Die Mentalität also scheint zu stimmen, personell allerdings gibt es Stimmungsdämpfer. Pechvogel Sebastien Haller hatte gerade den seit Wochen glücklosen Niclas Füllkrug in der Startelf abgelöst, da verletzte sich der Stürmer nach wenigen Minuten schon wieder am Sprunggelenk - wie später Jamie Bynoe-Gittens (Rückenprobleme). Immerhin ist Jadon Sancho wieder fit, er hatte in Gladbach wegen Magen-Darm-Problemen gefehlt.