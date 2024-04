BVB hat "kein Siegergen"? Sammer muss sich selbst widersprechen

Matthias Sammer hat sich nach dem Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund in der Champions League ein Stück weit selbst widerlegt. Der BVB-Berater hatte in seiner Rolle als TV-Experte in der Halbzeit des 4:2-Erfolgs gegen Atlético Madrid den Mahner gegeben - und sah sich nach der Partie um ein Haar bestätigt.