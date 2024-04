Champions League, Bayern-Stimmen: Neuer klärt über Dialog mit Tuchel auf

Der FC Bayern hat durch den 1:0-Sieg im Rückspiel gegen den FC Arsenal das Halbfinale der Champions League erreicht. SPORT1 fasst die Stimmen zum Spiel zusammen - dabei klärt Manuel Neuer über sein Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel in der Schlussphase auf.

Manuel Neuer: „Wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben wenig zugelassen. Diese Disziplin, die wir an den Tag gelegt haben, war entscheidend dafür, dass wir dieses Spiel gewinnen und ins Semifinale eingezogen sind.“

Über das Champions-League-Gesicht der Bayern: „Ich weiß nicht, ob wir jetzt über die Bundesliga reden müssen (lacht). Ich bin gerade glücklich und zufrieden. Das sind besondere Spiele, besondere Abende gerade in der Allianz Arena. Man sieht ja auch, wozu wir imstande sind. In der Liga haben wir es nicht so oft gezeigt. Die Gründe dafür - schwer zu sagen jetzt.“

Über die gute Stimmung: „Wir loben die Fans regelmäßig, wenn die Stimmung gut war. Heute war wieder so ein Abend, an dem wir die Fans gebraucht haben und das hat sich ausgezahlt.“

Über seinen Dialog mit Tuchel nach dem Wechsel Kim für Mazraoui: „Er ist kein klassischer Linksverteidiger. Es ging darum, das 1:0 über die Zeit zu bringen und dass ich ihn auch in Kopfballduelle schicke. Das hat sich dann ausgezahlt. Entweder hat Harry mal verlängert oder Minjae ist zum Kopfball gegangen. Manchmal habe ich die Jungs auch rausgeschickt, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen und einen kontrollierten Ball nach vorne spielen.“

Über ein mögliches Finale gegen den BVB: „Dortmund und wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber ich hätte nichts dagegen.“

Joshua Kimmich: „Überragend. Insbesondere die zweite Halbzeit war sehr gut. Wir hätten noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Unter dem Strich gehen wir nach beiden Partien verdient weiter.“

Über den Spielverlauf: „Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften sehr nervös. Keiner wollte das größte Risiko gehen. Arsenal wollte das Spiel kontrollieren, hatte aber Angst vor unseren Kontern. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut reingekommen mit der Chance von Leon, auch danach hatten wir gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir zielstrebiger gespielt.“

 00:37 Matchwinner Joshua Kimmich: "Habe sehr, sehr wenig Rückendeckung bekommen"

Über sein Kopfballtor: „In der Regel ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mal einen macht, wenn man in die Box geht. Ich hatte ein bisschen Glück, dass sich keiner für mich so richtig zuständig gefühlt hat. Und dann stand ich da.“

Harry Kane: „Arsenal ist eine klasse Mannschaft, sie haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben heute gezeigt, wozu Bayern München in der Lage ist, besonders in der zweiten Hälfte. Wir hatten die besseren Chancen und konnten eine verwerten. Dann ging es nur noch ums Verteidigen, als Mannschaft.“

Über die Saison: „Es war bisher eine harte Saison mit vielen Auf und Abs, aber wir haben unsere Form gefunden, besonders in der Champions League. Das wollen wir bis zum Ende durchziehen.“

Über die kommenden Spiele: „Die letzten sechs Wochen der Saison werden nochmal besonders anstrengend. Wir haben den Traum am Leben gehalten (Champions-League-Titel, d. Red.), auch für die Fans. Sie stehen immer hinter uns, das hat man heute wieder gesehen. Wir wollten auch für Thomas Tuchel gewinnen, wir möchten, dass er im Hochgefühl geht. Wir haben genügend Zeit, um uns auf das Halbfinale vorzubereiten, es steht viel auf dem Spiel.“

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): „Es fühlt sich ausgezeichnet an. Das letzte Mal haben wir vor vier Jahren Halbfinale spielen dürfen und natürlich haben wir alle mitgefiebert. Es war ein taktisches Spiel und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen griffiger gespielt.“

 01:13 Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nach Halbfinal-Einzug: "Nicht damit gerechnet"

Über Kimmich und dessen Zukunft: „Er macht in der Kabine gerade einen sehr zufriedenen Eindruck. Wir tun gut daran, in aller Gelassenheit mit all diesen Personalien umzugehen in den nächsten Wochen. Max und Christoph führen viele Gespräche, natürlich.“

Über ein mögliches Finale gegen den BVB: „Dortmund hat sicherlich ein hervorragendes Spiel gemacht, ist verdient ins Halbfinale gekommen. Und wenn man so ein bisschen ins Träumen gerät, wäre die deutsche Neuauflage in Wembley schon sensationell.“

Martin Ödegaard: „Es war ein sehr enges Spiel. Wie im Heimspiel geben wir ein einfaches Tor her und sind nicht klar genug vor dem gegnerischen Tor. So verlieren wir das Spiel. Im Moment sind wir einfach nur enttäuscht.“

Über die kommenden Spiele: „Es dauert ein bisschen, aber um was wir in der Liga spielen, ist genug Motivation. Wir müssen zusammenhalten, wieder aufstehen. Wir können noch immer etwas sehr Spezielles erreichen.“

Sami Khedira (DAZN-Experte): „Bayern hat in der Champions League eine Energie, eine Emotionalität und Gemeinschaft entwickelt, die ihresgleichen sucht. Das ist vor allem auch wichtig für die deutsche Nationalmannschaft, dass Bayern bis zum Saisonende auf hohem Niveau mitspielt.“