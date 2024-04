Champions League: Davies-Ersatz? Hamann überrascht mit Idee

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Hamann: „Ich würde Upamecano dort aufstellen“

„Ich würde überlegen, Dayot Upamecano dort aufzustellen. Er hat zweifellos eine schwierige Phase, macht zu viele Fehler. Aber Upamecano ist französischer Nationalspieler, ein hervorragender Verteidiger. In diesem Spiel zu starten, wäre vielleicht genau der Vertrauensbeweis von Tuchel, den er braucht.“ sagte Hamann im Interview mit der AZ .

Er begründete seine Idee vor allem mit dem Geschwindigkeitsvorteil, den Upamecano im Zweikampf mit Bukayo Saka, habe: „Upamecano hat das Tempo, um Arsenals Bukayo Saka auszuschalten. Guerreiro wäre für mich keine Option aufgrund des Geschwindigkeitsnachteils. Mazraoui ist eine Option, er hatte aber am Samstag gegen Köln Probleme. Daher würde ich auf Upamecano setzen.“

Auch die zuletzt vielen individuellen Fehler des französischen Nationalspielers seien auf der Außenbahn nicht so schlimm: „Außen kann er eher mal einen Fehler machen, der nicht zwingend zu einer Großchance führt.“

Hamann hält Nagelsmann-Rückkehr für „keine gute Idee“

Von einem erneuten Engagement in München würde Hamann Bundestrainer Julian Nagelsmann übrigens abraten: „Ich glaube, dass das keine gute Idee wäre. So wie das damals geendet ist, mit all den Problemen, die sie hatten. Die meisten Spieler aus dieser Zeit sind ja noch da.“