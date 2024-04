Champions League: Hummels? "Vielleicht wird er Schwimmlehrer“

Obwohl der Vertrag von Mats Hummels im Sommer ausläuft, steht seine Zukunft noch in den Sternen. Bei Borussia Dortmund verlängern, noch einmal den Verein wechseln oder seine Karriere beenden - alles scheint möglich.

Laut Miroslav Klose ist derzeit auch überhaupt nicht absehbar, wohin der Weg des BVB-Stars führen wird. „Grundsätzlich weiß man bei Mats nie, bei ihm ist alles möglich“, sagte der frühere Stürmer-Star vor dem Viertelfinalrückspiel des BVB in der Champions League gegen Atlético Madrid bei Prime . „Er wird vielleicht auch irgendwann Schwimmlehrer, da muss man sich überraschen lassen“, ergänzte er schmunzelnd.

Klose führte weiter aus: „Was ich mir wünschen würde - was ich allerdings nicht denke - ist, dass er den Trainerschein macht. Er hat viel Erfahrung und kann viel weitergeben. Aber ich glaube nicht, dass das seine Präferenz ist.“

Hummels? Klose kann sich USA vorstellen

Dagegen hält der frühere Kollege einen Trip über den großen Teich für möglich. „USA kann ich mir sehr gut vorstellen, er ist ja ein riesiger Basketballfan - da wäre er, je nach Klub, in der Nähe. Das ist das, was ich bei ihm am ehesten sehe.“