Champions League: Leverkusen nicht automatisch im ersten Lostopf

Seit Sonntag ist klar: Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat sich zum ersten Mal als deutscher Meister für die Champions Leauge qualifiziert. Dennoch wird Bayer Leverkusen 2024/25 wohl nicht im ersten Lostopf landen.

Die UEFA ordnet im Rahmen der grundlegenden Reform der Champions League auch die vier Lostöpfe neu. Anders als in den Vorjahren sind im ersten Topf nicht mehr die Meister der europäischen Top-Ligen und der Europa-League-Sieger vertreten. Nur noch der Titelverteidiger der Champions League ist gesetzt, alle anderen Teilnehmer werden allein nach dem UEFA-Koeffizienten, also auf der Grundlage ihrer Leistungen in den letzten fünf Spielzeiten im Europapokals, auf die vier Töpfe verteilt.

Auslosung per Computer

Im Rahmen der Reform wird die Teilnehmerzahl von 32 auf 36 erhöht. Außerdem wird die Gruppenphase durch eine Ligaphase ersetzt. Pro Topf gibt es künftig neun Mannschaften. Jeder Verein erhält acht Gegner, zwei pro Topf. Es werden vier Heim- und vier Auswärtsspiele ausgelost, wobei aus jedem Topf ein Heim- und ein Auswärtsgegner gezogen wird.

Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Liga sind ausgeschlossen, aus anderen Ligen dürfen maximal zwei Gegner kommen. Die neue Auslosung ist so kompliziert, dass die UEFA eine Auslosung per Computer in Erwägung zieht.

Bayern im ersten Topf, Stuttgart im vierten

Die Werkself liegt momentan auf Platz 14. im UEFA-Koeffizienten-Ranking, auch durch einen möglichen Gewinn der Europa League ist es unwahrscheinlich, dass es die Leverkusener noch unter die besten neun Teams schaffen.

Sollte der FC Bayern das Ticket für die Champions League lösen, kann er als derzeit Zweiter in der UEFA-Koeffizienten-Rangliste auch ohne den Gewinn der Meisterschaft fest mit einem Platz im ersten Topf rechnen. RB Leipzig wäre als Siebter ebenfalls im ersten Topf gesetzt, wenn die Qualifikation gelingt.