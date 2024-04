Champions League: Sorge und Ehrfurcht beim BVB-Gegner!

Den rechten Knöchel dick in Eis verpackt – so machte Atletico Madrids Topstürmer Antoine Griezmann nach dem 2:1-Erfolg im Viertelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund die Runde durch die Katakomben des Estadio Metropolitano.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Furcht vor der gelben Wand

Am Samstag empfängt das Team von Trainer Diego Simeone in LaLiga den FC Girona (ab 14:00 Uhr im LIVETICKER), bevor am Dienstag das Rückspiel bei Borussia Dortmund steigt.