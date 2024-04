Eberl im "Kampfmodus" nach London - Tuchel soll bleiben

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München will bis Saisonende an Trainer Thomas Tuchel festhalten. „Ich wüsste heute nicht, was passieren müsste, dass er nicht bis Saisonende auf der Bank sitzt“, sagte der Manager am Montag vor dem Abflug der Münchner zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video). Mit „Was-Wäre-Wenn“-Szenarien wolle sich Eberl nicht beschäftigen: „Das Leben ist kein Konjunktiv.“