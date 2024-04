Bayern-Überraschung bei Pavlovic! Plötzlich steht er wieder auf dem Platz

Trainer Thomas Tuchel kann beim Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Arsenal nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (2:3) fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, Noussair Mazraoui und Aleksandar Pavlovic nahmen allesamt am Abschlusstraining teil.

Vor allem bei Pavlovic überrascht das: Der Youngster hatte am Vortag noch gefehlt, litt zuletzt an einer Mandelentzündung und anschließend an einem Infekt - dass er es in den Kader schafft, galt bisher als unwahrscheinlich. Ob er die Reise nach London auch tatsächlich antritt, ist noch nicht bekannt.