Füllkrug über Torlos-Serie: "Scheißegal"

Füllkrug hatte in der 71. Minute das wichtige 3:2 erzielt. "Neun Spiele nicht getroffen – ich bin da immer ein bisschen realistisch. Wir müssen da immer ein bisschen entspannter mit umgehen. Wenn man die ganze Saison sieht, und wo ich herkomme, was ich erlebt habe in meiner Karriere - da ist das doch egal. Ich möchte meinen Job so gut wie möglich machen. Heute war es ein ganz wichtiges Tor - und ich hoffe, es war ein kleiner Brustlöser für die nächsten Spiele."