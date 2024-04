Guardiola: Real wieder auszuschalten ist "fast unmöglich"

„Vor zwei Jahren sind wir hier in den letzten Minuten ausgeschieden. In der vergangenen Saison haben wir gewonnen (1:1 im Hinspiel, 4:0 im Rückspiel, Anm. d. Red.)“, erklärte der Katalane vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Madrid weiter.