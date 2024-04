Plötzlich flogen die Funken: Nase an Nase schrien sich Sebastian Kehl und Diego Simeone an, Borussia Dortmunds Sportdirektor und der Trainer von Atletico Madrid Nase gerieten aneinander, schubsten sich gegenseitig. Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League ging es nach knapp einer Stunde an der Seitenlinie hoch her, weil Atletico einen Konter ausspielte, obwohl BVB-Kapitän Emre Can angeschlagen auf dem Rasen lag.