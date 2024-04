Sammer lobt Tuchel, Tuchel kritisiert Schiedsrichter

Trainer Thomas Tuchel hat nach dem bemerkenswerten 2:2 (2:1) des FC Bayern beim FC Arsenal höchste Anerkennung von Matthias Sammer bekommen. "Wir sollten auch mal unseren deutschen Trainer loben, der hat so viel auf die Nuss bekommen", sagte der Europameister von 1996 bei Prime Video und betonte: "Das war heute eine taktische Meisterleistung." Im nahezu gleichen Atemzug ergänzte Sammer: "Das war wahrscheinlich die beste Leistung in dieser Saison."

Tuchel bezog sich auf eine Situation in der zweiten Halbzeit, als Nyberg in die Abstoß-Bewegung von Arsenals Torhüter David Raya hinein pfiff und Abwehrspieler Gabriel daraufhin im Strafraum den Ball in die Hand nahm. Der Schiedsrichter habe den Münchner Spielern gesagt, es habe sich um einen "Kinderfehler" gehandelt, so etwas pfeife er nicht in einem Viertelfinale der Champions League. "Am Ende ist es spielentscheidend", sagte Joshua Kimmich.