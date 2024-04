"Seltsam": Arsenal-Star wundert sich über FC Bayern - keine Angst vor Kane

Die schwache Bundesliga-Saison des FC Bayern sorgt beim FC Arsenal für Verwunderung. „Sie hatten einige seltsame Resultate in der Liga“, sagte Mittelfeldspieler Martin Ödegaard über den deutschen Rekordmeister.

Blenden lassen will sich der norwegische Superstar, der die Münchner am Dienstag zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in London empfängt, von den jüngsten Niederlagen allerdings nicht: „Man sieht die Qualität, die sie haben.“

Bayern sei eine starke Mannschaft mit starken Einzelspielern: „Es wird ein harter Kampf. Aber wir sind bereit.“

Ödegaard: Keine Angst vor Kane

Ödegaard wurde nach dem 3:0 der Gunners gegen Brighton am Wochenende auch auf Harry Kane angesprochen. Für den Stürmerstar des FC Bayern ist es ein besonderes Duell, da er als langjähriger Spieler von Tottenham Hotspur auf einen ehemaligen Erzrivalen trifft.

„Ich denke, wir sollten ihn respektieren“, meinte Ödegaard. Angst brauche man vor dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft aber nicht zu haben. „Ich finde, wir sollten niemanden fürchten und uns auf uns und unsere Qualitäten fokussieren.“

Arsenal liegt derzeit an der Tabellenspitze der Premier League und befindet sich in Topform. Die Bayern kämpfen in der Bundesliga derweil nur noch um den zweiten Tabellenplatz.