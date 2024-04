Tuchel betont: "Ziehen das bis zum Ende durch!"

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München will seinen Job beim deutschen Fußball-Rekordmeister mit aller Macht bis zum Sommer verteidigen. „Wir ziehen das bis zum Ende durch, das ist so vereinbart und die beste Lösung. Dazu stehen wir nach wie vor“, sagte Tuchel vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf die Frage, ob eine frühere Trennung als die für Sommer vereinbarte nicht für alle Beteiligten sinnvoller gewesen wäre.