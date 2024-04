Tuchel über Real: "Qualität gepaart mit Umschaltwucht"

Trainer Thomas Tuchel hat seinen FC Bayern vor einer besonders tückischen Qualität des Champions-League-Gegners Real Madrid gewarnt. "Wir haben Real Madrid schon ein paar Mal gesehen und mit unseren Analysten geschaut. Wenn sie Tore erzielt oder Chancen hatten - man sieht es nicht kommen", sagte der Coach vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen die Königlichen am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Tuchel beschrieb das Überraschungsmoment der Spanier mit den Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger so: "Es ist alles unter Kontrolle, die Absicherung steht, Real Madrid scheint in Unterzahl - und fünf Sekunden später sehen Sie es plötzlich", nämlich, dass Kroos und Co. doch wieder eine Lücke gefunden haben.