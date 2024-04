Tuchel: Viele Fragezeichen vor Real-Klassiker

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Real Madrid um einige seiner Stars. Bei den angeschlagenen Leroy Sane (Schambein), Jamal Musiala (muskuläre Probleme), Matthijs de Ligt (Knie), Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Knöchel) wusste Tuchel kurz vor dem Abschlusstraining am Montagnachmittag noch nicht, ob sie an der Einheit teilnehmen können. Es gebe gerade „bei Jamal und Leroy Last-Minute-Entscheidungen“, sagte der Bayern-Coach mit Blick auf den Klassiker.