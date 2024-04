Vor Bayern-Kracher: Arsenal-Kapitän Ödegaard angeschlagen

Der FC Arsenal bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Bayern München um Martin Ödegaard. Der Kapitän musste bei der empfindlichen 0:2-Niederlage der Gunners gegen Aston Villa am Sonntagabend in der Premier League angeschlagen ausgewechselt werden.