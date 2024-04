Watzke kann nicht schlafen: "Unfassbare Eruption der Gefühle"

Hans-Joachim Watzke weist Borussia Dortmund nach einer "unfassbaren Eruption der Gefühle" dennoch im Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain die Außenseiterrolle zu - er beschwört aber auch den Geist von 2013. "Wir möchten natürlich nach Wembley, aber Fakt ist: Paris geht favorisiert in dieses Halbfinale", sagte der Geschäftsführer dem SID am Mittwoch. Er fügte hinzu: "Das ging Real Madrid 2013 allerdings auch."

Damals stürmte der BVB ins "German Endspiel" gegen Bayern München, das er in London mit 1:2 verlor. Gegen Real zauberten die Dortmunder im Halbfinal-Hinspiel allerdings ein unvergessenes 4:1 auf den Rasen, alle vier Tore erzielte Robert Lewandowski. Ein 0:2 in Madrid reichte zum Weiterkommen.

Das 4:2 gegen Atletico am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel sieht Watzke als einen der "großen, magischen Abende. Ich habe in den vergangenen Jahren selten eine solch überschäumende Freude in den Gesichtern der Menschen gesehen. Das war außergewöhnlich."