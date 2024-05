"Zu gierig": Tuchel kritisiert Kim

Vor dem 2:2 foulte Kim Rodrygo im Strafraum, Vinicius ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. Tuchel glaubt dennoch an den Finaleinzug, das Rückspiel steigt am 8. Mai in Madrid. „Die Ausgangslage ist klar: 90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen. Siegen in Madrid und weiter nach Wembley“, sagte Tuchel: „Wer weiß, was passiert, es ist für mich nach wie vor ein 50:50-Spiel.“