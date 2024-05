43 Tore in 44 Spielen: Wer stoppt Mbappe?

Edin Terzic will ein Rätsel lösen, an dem viele andere verzweifelt sind. „Wenn man Kylian Mbappe nimmt, mit seiner außergewöhnlichen individuellen Qualität: Er hat in 44 Spielen 43 Tore erzielt“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund: „Ich glaube, in 44 Spielen hat sich der Gegner vorgenommen, ihn nicht treffen zu lassen. Und das wird nicht immer passieren oder funktionieren.“