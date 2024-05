Bayerns Aufstieg: Als Schwarzenbeck zum Helden wurde

Durch den Ausgleichstreffer des Vorstoppers in der 120. Minute erzwangen die Münchner im Brüsseler Heysel-Stadion ein Wiederholungsspiel. Die Freude darüber war riesig. Auch im Hause Müller, wo Uschi Müller, die Ehefrau von "Bomber" Gerd, 15 befreundete Bayern-Fans eingeladen hatte. Die rissen nach dem Tor von Schwarzenbeck allerdings die Vorhänge herunter und zertrümmerten Vasen vor Glück. "Du, Mäusi, unsere Freunde haben vor lauter Freude die Wohnung demoliert", sagte Uschi ihrem Gerd später am Telefon. Der antwortete im Scherz: "Dann muss eben der Schwarzenbeck für den Schaden aufkommen. Er hat ihn schließlich verursacht."

Im zweiten Duell gegen die Spanier am 17. Mai 1974 habe der FC Bayern dann, sagte Paul Breitner 50 Jahre später der AZ, "wieder zu unserer Normalform gefunden. Wir haben gezeigt, dass wir die Besten in Europa sind." Mit 4:0 triumphierten die Münchner durch jeweils zwei Treffer von Müller und Uli Hoeneß.

So weit dachten die Helden damals nicht. Beckenbauer, Müller, Schwarzenbeck und Co. machten vielmehr die Nacht zum Tage. "Bei uns hatte keiner geschlafen, Rainer Zobel hat zum Beispiel am Hotelpool übernachtet", schilderte Hoeneß. Problem nur: Durch das Wiederholungsspiel gegen Atletico blieben bis zum Bundesligaspiel in Gladbach nur wenige Stunden.