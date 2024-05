BVB mit Sieger-Elf des Hinspiels

Borussia Dortmund geht mit den elf Siegern des Hinspiels in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Abend (21.00 Uhr/Prime Video). Trainer Edin Terzic rotiert im Prinzenpark alle zehn Spieler zurück in die Startelf, die am Samstag gegen den FC Augsburg (5:1) in der Bundesliga geschont worden waren.