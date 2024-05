BVB vor kurioser Bellingham-Situation! Geldregen bei Niederlage im CL-Finale gegen Real?

Na klar, Borussia Dortmund will den Henkelpott unbedingt haben - das betonte unter anderem Marco Reus direkt nach dem viel umjubelten Einzug ins Finale : „Jetzt müssen wir das scheiß Ding auch holen.“ Am 1. Juni trifft der BVB im Londoner Wembley auf das Starensemble von Real Madrid .

Doch aus rein finanzieller Sicht befinden sich die Schwarz-Gelben in einer äußerst bequemen Situation. Mehr noch: Eine Niederlage würde sich wohl nicht mal weniger mehr lohnen - was an Jude Bellingham liegt. Der junge Engländer wechselte im vergangenen Sommer von Dortmund nach Madrid, dabei wurden verschiedene Bonuszahlungen vereinbart.

BVB winkt wegen Bellingham satter Nachschlag

Was dabei jedoch auch beachtet werden muss: Die indirekten finanziellen Folgen - so hat der Sieger der Champions League etwa höhere Marketing-Einnahmen. Am Ende dürfte dem BVB der Gewinn des Henkelpotts sowieso am liebsten sein, ungeachtet der Finanzen.