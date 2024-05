Champions-League-Finale: BVB plant Korso

Dortmund bestreitet das Finale der Königsklasse am 1. Juni (21 Uhr im Liveticker) im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid. Bei der Partie gebe es an drei Standorten in Dortmund zudem Public Viewing, teilte der BVB mit: am Fredenbaum-Platz (Festplatz Eberstraße), am Hansaplatz und in den Westfalenhallen 3 und 4.