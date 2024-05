Champions League, Finale gegen Real Madrid: Der BVB lernt aus seinen Fehlern

Darüber diskutieren SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Der Countdown ist eingeläutet! Nur noch wenige Tage bis zum größten Spiel der vergangenen Jahre für Borussia Dortmund. „Unser Ziel ist nicht das Finale, sondern der Sieg“, gab sich BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz selbstbewusst. Gegen die schier übermächtige Mannschaft von Real Madrid soll genau das gelingen, was den Dortmunder vor auf den Tag genau 27 Jahren glückte: der Gewinn des Henkelpotts.

Im BVB-Kosmos sind sich alle einig. Der Schlüssel zum Erfolg lautet: Routine. Dabei ist genau dieser Status eigentlich gerade nicht möglich, meint SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer: „Anders als Real, die am Wochenende noch ihr letzten Liga-Spiel bestritten haben, hat der BVB vor zwei Wochen das letzte Pflichtspiel absolviert. Das bringt dich zwangsläufig aus dem Rhythmus.“

Routine und Lockerheit als Schlüssel zum BVB-Erfolg

"Boat to Wembley": BVB-Fans segeln zum Finale

"Boat to Wembley": BVB-Fans segeln zum Finale

Für eine Überraschung sorgte BVB-Trainer Edin Terzic bereits vergangene Woche, als er seine Mannschaft statt auf den gewohnten Trainingsplatz zum Padel-Tennis schickte. „Die Jungs haben das super angenommen. Man versucht ja dann auch mal als Trainer mit seinem Team zusammen ein zwei Sachen in so einer Woche einzubauen, die ein Stück weit weggehen von diesem stupiden Training“, meinte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Und auch am Wochenende gab es eine etwas ungewöhnlichere Einheit: ein Testspiel gegen die Dortmunder U23, die Real Madrid simuliert.