Klopp mit klarer Botschaft an den BVB!

Es war einer dieser magischen Abende in der Champions League, den sie in Dortmund noch lange in bester Erinnerung behalten werden. Am Dienstag zog die Mannschaft von Edin Terzic ins Finale der Königsklasse ein und versetzte damit nicht nur den eigenen Verein und Fußball-Deutschland in Ekstase. Auch Jürgen Klopp geriet ins Schwärmen.

„Wow, wow, wow! Herzlichen Glückwunsch an alle. Das war so verdient“, gratulierte der Liverpooler Trainer via Bild seinem früheren Verein, bei dem er von 2008 bis 2015 an der Seitenlinie stand. Klopp habe den großen Triumph des BVB, der gegen Paris Saint-Germain auch im Rückspiel mit 1:0 gewann, voller Begeisterung vom Fernseher aus verfolgt.

„Der Kreis schließt sich endlich“

Die Schwarz-Gelben kehren nach elf Jahren ins Londoner Wembley zurück und treffen dort am 1. Juni entweder auf Real Madrid oder den FC Bayern München, die am Mittwoch im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Eine Neuauflage des deutschen Endspiels in der Königsklasse ist also möglich.