Champions League: Sancho und das Final-Trauma von Wembley

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte und lediglich drei Einsätzen in der Premier League hätte die Saison für Jadon Sancho nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund wohl keine bessere Wendung nehmen können.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hätte. Ich stehe in einem Champions-League-Finale. Ich bin so glücklich. Ich bin gesegnet“, freute sich der Flügelspieler im Interview mit dem britischen Mirror .

Immer wieder konnte Sancho in der Rückrunde zeigen, welches Talent eigentlich in dem Mann steckt, für welchen Manchester United 2021 85 Millionen Euro an den BVB überwiesen hatte.