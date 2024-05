Champions League: Wirbel um Real-Star in Bayern-Trikot

Dies sorgte in der spanischen Presse für mächtig Aufsehen, schließlich kämpfen die Fußballer von Real am Mittwoch gegen die Münchener um den Finaleinzug. Das Foto, welches er in seiner Instagram-Story präsentierte, stammt vom 6. Februar 2019. Zu jenem Zeitpunkt war der Big Man noch in der NBA aktiv und stand noch nicht bei den Königlichen unter Vertrag. Erst seit 2021 spielt der Franzose in der spanischen Hauptstadt.