"Desaster": Tuchel hadert mit Neuer und dem Schiedsrichter

Ein Fehler, „der Manuel Neuer in 100 Jahren nicht passiert“. Eine Entscheidung wie ein „absolutes Desaster“: Thomas Tuchel haderte nach dem Schlusspfiff mit dem unglücklichen Aus in der Champions League. „Die Jungs sind sehr enttäuscht. Wir waren schon fast durch, es war ein voller Fight. Nichts, was ich sage, kann das irgendwie lindern. Sind auch alle entsprechend sauer, ganz bitter“, sagte er.