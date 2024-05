Erst Abi, dann Prinzenpark: BVB fliegt Wätjen nach Paris

Erst die Schulbank, dann die Champions League - Borussia Dortmund ermöglicht seinem Talent Kjell-Arik Wätjen am Dienstag ein ganz besonderes Erlebnis. „Er ist im Abi-Stress, hat eine Klausur. Wir werden ihn trotzdem danach noch nach Paris bringen“, kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag vor dem Abflug zum Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain an.