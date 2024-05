FC Bayern fliegt mit "positiver Anspannung" nach Madrid

Der FC Bayern hat am Dienstagnachmittag „mit einer positiven Anspannung“ und „großer Vorfreude“ die Reise zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid angetreten. „Etwas Größeres“ als dieses Duell „gibt es nicht“, betonte Sportdirektor Christoph Freund, zudem motiviere die Aussicht auf den Einzug ins Finale am 1. Juni. „Wir sind einen Step vor Wembley, das ist das große Ziel, das braucht man nicht wegdiskutieren, das wird antreiben“, ergänzte er vor dem Abflug.

Nach dem 2:2 im Hinspiel erwartet Freund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) eine "enge Kiste" im Estadio Santiago Bernabeu. "Es kommt auf Kleinigkeiten an", sagte er, man habe im Hinspiel etwa gesehen, "dass Real Tore aus dem Nichts machen kann, da sind sie richtig stark." Die Bayern ihrerseits müssten sich "etwas zutrauen", "mutig auftreten" und "zeigen, dass wir ins Finale kommen wollen".

Trainer Thomas Tuchel kann am Mittwoch auf seine derzeit bestmögliche Aufstellung zurückgreifen. Am Abschlusstraining auf dem Klubgelände an der Säbener Straße nahmen am Dienstagvormittag auch die zuletzt angeschlagenen und geschonten Matthijs de Ligt, Jamal Musiala und Leroy Sane teil. "Sie fühlen sich gut", berichtete Freund, "alle können grundsätzlich auflaufen."