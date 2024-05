FC Bayern im Pech: Gnabry verletzt ausgewechselt

Das Verletzungspech von Serge Gnabry hat die Pläne des FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid schon früh über den Haufen geworfen. Der Angreifer, der über die linke Seite Druck machen sollte, musste bereits in der 27. Minute vom Platz - allem Anschein nach wegen einer Verletzung im linken hinteren Oberschenkel. Für ihn kam Alphonso Davies ins Spiel.

Gnabry hatte bereits im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (2:2) am 9. April in der 70. Minute ausgewechselt werden müssen - wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Danach war er bis zum Hinspiel gegen Madrid ausgefallen. Für Gnabry war es bereits die fünfte Verletzung in der laufenden Saison.