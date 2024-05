Finalplanungen laufen: 25.000 Tickets für BVB-Fans

Nach dem Einzug ins Champions-League-Finale startet bei Zehntausenden Fans von Borussia Dortmund die Reiseplanung. Dauerkarteninhaber und volljährige Vereinsmitglieder des BVB können sich bis Sonntag beim Klub um Tickets für das Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion bewerben. Insgesamt 25.000 Karten stellt die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Dortmundern zur Verfügung.

Pro Person können beim BVB maximal zwei Tickets erworben werden, nach Ablauf der Frist wird über die Verteilung gelost. Karten gibt es in der günstigsten Kategorie für etwa 70 Euro, die Kosten in den teureren Preisklassen belaufen sich auf rund 187 Euro und 503 Euro bis hin zu 712 Euro in der ersten Kategorie.