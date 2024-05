Fünf CL-Plätze sicher - und die halbe Liga hofft auf Europa

Fünf Startplätze für die kommende Champions-League-Saison hat die Bundesliga schon sicher, ein sechster wird immer wahrscheinlicher - und die halbe Liga hofft noch auf Europa. Sollte Borussia Dortmund, nach dem 1:0-Hinspielsieg im Halbfinale gegen Paris St. Germain mit guten Chancen auf das Endspiel, die Königsklasse gewinnen und in der Liga Fünfter werden, dann qualifiziert sich sogar der Tabellensechste für die Champions League.

Von dieser Konstellation würde derzeit Eintracht Frankfurt profitieren - aber auch Teams wie der SC Freiburg, der FC Augsburg oder die TSG Hoffenheim können dadurch noch von der Königsklasse träumen. Ein möglicher sechster Startplatz hängt direkt mit dem BVB zusammen. Sollten die Westfalen in der Liga Vierter oder besser werden und den Henkelpott gewinnen, geht der Qualifikationsplatz an die UEFA zurück - und der nationale Meister, der in der Qualifikation steht und das höchste Klub-Koeffizienten-Ranking hat, würde nachrücken.