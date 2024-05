Gräfe kritisiert Schiedsrichter nach Aus der Bayern

Zunächst, erklärte Gräfe, hätte der Assistent in der fraglichen Szene mit dem Heben der Fahne warten müssen, danach der Schiedsrichter mit seinem Pfiff. "Alle machen Fehler, ein Referee Marciniak auch", ergänzte der Berliner, "aber mit der Erfahrung auf dem Niveau ist so eine simple Fehlerkette heutzutage und mit VAR schwer zu ertragen. So unnötig und bitter!"