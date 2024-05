Kehl: Mit Wembley "eine Rechnung offen"

Borussia Dortmund will im Champions-League-Finale gegen Real Madrid in Wembley eine elf Jahre alte Wunde schließen. „Wir haben ja sozusagen noch eine Rechnung offen in dieser Stadt. In diesem Stadion. In diesem Endspiel“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl dem kicker vor dem Duell im Londoner Fußball-Tempel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF).