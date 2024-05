Kehl über CL-Finale: "London wird schwarz-gelb sein"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl setzt im Finale der Champions League in zwei Wochen voll auf die Unterstützung der Fans. "London wird an diesem Wochenende schwarz-gelb sein", sagte der 44-Jährige im Interview mit den Ruhr Nachrichten. Zwar sei Gegner Real Madrid der "klare Favorit", aber "wir haben auf jeden Fall eine Chance". Am 1. Juni kämpfen die Dortmunder im legendären Wembley-Stadion in London um den zweiten CL-Triumph ihrer Vereinsgeschichte.