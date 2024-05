Kroos verspricht Real-Fans Sieg gegen Borussia Dortmund in der Champions League

Nationalspieler Toni Kroos hat den Fans von Real Madrid den Sieg in der Champions League versprochen. „Ich bin mir sicher, dass wir uns in drei Wochen hier wiedersehen“, rief Kroos den Anhängern des spanischen Rekordchampions bei der Meisterfeier am Sonntag zu.

{ "placeholderType": "MREC" }

Real trifft im Endspiel der Königsklasse am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf Borussia Dortmund. „Wir werden uns bestmöglich vorbereiten“, kündigte Kroos an. Der 34-Jährige greift nach seinem bereits sechsten Titel in der Champions League.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Real hatte Anfang Mai die 36. Meisterschaft der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach gebracht. Gegen den BVB wollen die Königlichen ihren 15. Henkelpott holen.