Kroos vor CL-Finale: "Macht keinen Sinn, zu verlieren"

Nach dem emotionalen Abschied von den Fans in seinem „Wohnzimmer“ Bernabeu will Toni Kroos seine Zeit bei Real Madrid mit dem Titel in der Champions League krönen. „In meinem Kopf ist kein Gedanke, dass es mein letztes Spiel für Madrid wird“, sagte Kroos vor dem Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in London: „Es ist das wichtigste Fußballspiel im wichtigsten Klubwettbewerb. Ich denke nur daran, dieses Spiel zu gewinnen.“