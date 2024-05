Lars Ricken: "So einen Titel nimmt man sein Leben lang mit"

Für Lars Ricken, Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund , geht die Bedeutung der Teilnahme am Champions-League- Finale weit über das Sportliche hinaus.

„Es ist ja nicht so, dass wir alle zwei Jahre so ein Finale spielen. Insofern hat das schon großen Wert für uns, natürlich auch auf der finanziellen Seite“, sagte der Sport-Geschäftsführer vor dem Duell des Fußball-Bundesligisten mit Real Madrid am Samstag 8ab 21 Uhr/ZDF und DAZN und im Liveticker).