Marco Reus: Erst Wembley, dann ein "neues Abenteuer"

Sein „neues Abenteuer“ hat sich Marco Reus noch nicht ausgesucht, er will sich dafür einige Wochen Zeit lassen. Schließlich ist es auch aufregend genug, was die „lebende Legende“ in ihren letzten Tagen als Spieler von Borussia Dortmund erwartet: „Ich hoffe, dass wir uns am 1. Juni in Wembley sehen und mehr Grund zum Feiern haben“, sagte er. „Wir haben eine Riesenchance, einen großen Erfolg zu schaffen.“