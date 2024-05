Müller vor Kracher gegen Real im Angriffsmodus - Bayern-Star will Bernabéu beflecken

Vor dem Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker ) sagte der Routinier des FC Bayern auf der Vereins-Homepage: „Im Fußball geht es viel um Effektivität. Es geht um Millimeter, ob wir effektiv sind in den Momenten, wo wir uns Chancen herausspielen, die wir verwandeln können. That’s it.“

Die Bayern müssen nach dem 2:2 im Hinspiel bei den Königlichen gewinnen, um sich den Traum vom Finale in Wembley am 1. Juni zu erfüllen. „Jetzt geht es darum“, so Müller, „dass wir das Ganze in Madrid über die Ziellinie bringen.“ Real um Toni Kroos sei „brandgefährlich, aber auch bespielbar. Ob sie schlagbar für uns sind, entscheidet, ob wir den Ball reinschießen oder nicht.“