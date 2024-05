Nächster Rückschlag für BVB-Juwel

BVB-Juwel Duranville mit Riesen-Verletzungspech

„Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen“, meinte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei der Verpflichtung.

Auch wenn die Dortmunder immer wieder von ihm schwärmen, sieht Duranvilles Gegenwart in Dortmund düster aus: Zehn mickrige Spielminuten stehen für das Juwel in dieser Saison für die BVB-Profis zu Buche (zwei Einsätze). Muskelverletzungen bremsten ihn sogar so lange aus, dass er in den ersten 20 Bundesliga-Spieltagen noch nicht einmal im Kader stehen konnte.