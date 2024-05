Reus will den Henkelpott: "Sonst wär es scheiße"

Nach der wohl emotionalsten Woche seiner Karriere hat Marco Reus nur eines im Kopf. „Jetzt müssen wir den Titel holen. Sonst wär es scheiße“, sagte der langjährige Kapitän von Borussia Dortmund bei Prime Video mit Blick auf das Finale in der Champions League. Dass der BVB im Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain (1:0) viel Glück hatte, sei völlig egal: „Morgen fragt keiner, wie. Da steht nur der Name Borussia Dortmund.“

Reus hatte am Freitag angekündigt, dass er Dortmund zum Saisonende verlassen wird. "Unbeschreiblich. Was für ein Woche für mich persönlich", sagte der 34-Jährige. "Wir haben sehr viel gelitten, aber wir haben es am Ende geschafft." Wie das Weiterkommen zustande gekommen sei, "das interessiert morgen keinen mehr", meinte Reus: "Es ist Wahnsinn, dass wir wieder im Finale stehen. Da hat keiner mit gerechnet. Wir waren in der Champions League immer da. Heute war klar, dass wir leiden müssen und Glück brauchen."