Terzic übt Selbstkritik: "Nicht alles richtig gemacht"

Er und der BVB seien unzufrieden mit der Bundesliga-Saison, die auf Platz fünf beendet wurde: „Es gab Gründe vor und während der Saison. Einer der Gründe sitzt hier“, sagte Terzic in Bezug auf seine Person.

BVB-Coach spricht von großer Chance

Konträr zum Abschneiden in der Bundesliga verlief die Dortmunder Saison in der Champions League: „Es gab den einen oder anderen, der uns nicht einmal zugetraut hätte, durch die Gruppe zu kommen oder gar im neuen Jahr in Europa vertreten zu sein“, sagte Terzic.