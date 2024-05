Unfassbares Bayern-Drama! Neuer gegen Real erst Superheld, dann patzt er böse!

Erst Held, dann tragische Figur! Manuel Neuer hat beim bitteren Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid in der ersten Halbzeit die Zeit zurückgedreht. Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters glänzte gleich mehrfach wie zu seinen besten Zeiten und hielt sein Team im Spiel - und in der zweiten Halbzeit patzte er entscheidend!

Neuer erst gefeiert - und dann dieser Patzer!

Für Neuer hatte im Bernabéu alles so gut angefangen: In der 13. Minute packte der Routinier eine erstaunliche Doppelparade aus, als Madrids Superstar Vinícius Júnior plötzlich frei stehend am Fünfmeterraum seines Kastens auftauchte. Den ersten Schuss aus spitzem Winkel lenkte er gerade noch so an den Innenpfosten, dann warf er sich in den Nachschuss von Rodrygo, ehe er den Ball auf dem Boden sitzend fangen konnte.