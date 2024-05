VfB vor Königsklasse: "Werden nicht ins volle Risiko gehen"

Vorstandschef Alexander Wehrle will sich angesichts der kommenden Königsklassen-Saison des VfB Stuttgart nicht unter Druck setzen lassen. "Die Champions League, das sind, unemotional gesehen, Bonus-Spiele für uns", sagte der 49-Jährige der Sport Bild: "Wir wollen unsere Mannschaft weitgehend zusammenhalten und den Kader etwas verbreitern."

Angesprochen auf Argumente, Spieler zu halten, sagte Wehrle: "Man kann bei uns Champions League spielen, in einer tollen Mannschaft, unter einem sehr guten Trainer. Wenn allerdings nur das Geld entscheidet, respektieren wir, wenn jemand woanders Champions League spielen möchte."

Mit Blick auf die kommende Saison gab sich Wehrle trotz des Erfolges zurückhaltend. Das Ziel sei, möglichst "frühzeitig 40 Punkte zu holen", sagte er: "Wir wissen, wo wir herkommen. Und deshalb sollten wir nicht so blauäugig sein, dass eine gute Saison alle Ansprüche und Erwartungshaltungen verändert." In der Saison 2022/23 hatte sich Stuttgart den Klassenerhalt erst in der Relegation gesichert.